HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Irak'ta Sadr'ın temsilcisinden "komşu ülkelere saldırılmaması" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:02 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr'ın temsilcisinden "komşu ülkelere saldırılmaması" açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi, Irak'ın komşu ülkelere saldırı düzenlenen sahne olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Esedi, El Meyadin televizyon kanalına verdiği mülakatında, komşu ülke diye nitelendirdiği İran ile Sadr hareketi arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu ifade ederek, "Sadr hareketi ve ortakları ABD'nin arzularına uymayacağız. Ne ABD ne başka bir dış iradeye boyun eğmeyiz. ABD'nin diplomatik vizyon hariç Irak'taki varlığını reddediyoruz." dedi.

Sadr ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin de "gizli ilişki" olmadığını kaydeden Esedi, "Sadr, Suudi Arabistan'a birkaç ziyaret gerçekleştirdi. Irak'ın başka ülkelere saldırı düzenlenen sahne olmasına izin vermeyiz. Suudi Arabistan devlet Bakanı Samir es-Sebhan da Irak ile ilgili açıklamalarında aceleci davranıyor ve Irak'ın iç işlerine karışmanın kötü bir durum olacağını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadr'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi üyesi olduğu Dava Partisi'nden çekilmesi karşılığında ikinci dönem başbakanlık için destekleyeceği iddialarına ilişkin ise Esedi, "Sadr'ın bu şartı seçimlerden önceydi. Şimdi de İbadi'den böyle bir şey istediğini uzak görmüyorum." diye konuştu.

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası Bağdat'a gelen Sadr, burada Başbakan İbadi ile hükümet ittifakını görüşmüştü.

PARTNER200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme200 bin liralık tazminat davasında yeni gelişme
İdris Baluken'in cezası onandı!İdris Baluken'in cezası onandı!
Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak? Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Şii lider Mukteda es-Sadr

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

İdris Baluken'in cezası onandı!

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kocaeli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırşehir iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kırklareli iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kayseri iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.