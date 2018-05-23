BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi, Irak'ın komşu ülkelere saldırı düzenlenen sahne olmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Esedi, El Meyadin televizyon kanalına verdiği mülakatında, komşu ülke diye nitelendirdiği İran ile Sadr hareketi arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu ifade ederek, "Sadr hareketi ve ortakları ABD'nin arzularına uymayacağız. Ne ABD ne başka bir dış iradeye boyun eğmeyiz. ABD'nin diplomatik vizyon hariç Irak'taki varlığını reddediyoruz." dedi.

Sadr ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin de "gizli ilişki" olmadığını kaydeden Esedi, "Sadr, Suudi Arabistan'a birkaç ziyaret gerçekleştirdi. Irak'ın başka ülkelere saldırı düzenlenen sahne olmasına izin vermeyiz. Suudi Arabistan devlet Bakanı Samir es-Sebhan da Irak ile ilgili açıklamalarında aceleci davranıyor ve Irak'ın iç işlerine karışmanın kötü bir durum olacağını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sadr'ın Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi üyesi olduğu Dava Partisi'nden çekilmesi karşılığında ikinci dönem başbakanlık için destekleyeceği iddialarına ilişkin ise Esedi, "Sadr'ın bu şartı seçimlerden önceydi. Şimdi de İbadi'den böyle bir şey istediğini uzak görmüyorum." diye konuştu.

12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası Bağdat'a gelen Sadr, burada Başbakan İbadi ile hükümet ittifakını görüşmüştü.

