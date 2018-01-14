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Irak'ta seçim ittifak çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 01:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Irak Başbakanı İbadi, Haşdi Şabi komutanı Amiri'nin kurduğu koalisyonla seçim ittifakı yaptı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin kurduğu koalisyonla Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanlarından Hadi el-Amiri'nin başını çektiği koalisyonun, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere ittifak yaparak gireceği bildirildi.

"Irak'ın Zaferi" adı verilen ve İbadi'nin başına geçtiği ifade edilen bu seçim koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyasetin yönünü düzeltmeye ve yolsuzlukla mücadele etmeye kararlıyız. Kapımız tüm ulusal gruplara da açıktır." denildi.

Irak Başbakanı İbadi, seçime katılmak için "Zafer" adlı koalisyon kurduğunu açıklamıştı.

Haşdi Şabi komutanlarından ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri de "El-Fetih" adlı seçim koalisyonunu kurmuştu. İbadi ve Amiri'nin oluşturduğu ittifak sonucu ortaya çıkan "Irak'ın Zaferi" koalisyonunda Yüksek İslami Konseyi (Şii) ve diğer bazı Şii partilerin de yer aldığı belirtildi.

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki ve Şii lider Mukteda es-Sadr'ın ise söz konusu koalisyonda yer alıp almayacağına dair henüz bilgi verilmedi.

Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük''te "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı.

Ülkedeki Sünni ve Kürt grupların nasıl bir ittifakla seçim yarışına gireceği henüz açıklanmadı.

Başbakan İbadi, Bakanlar Kurulunun ülkedeki yerel ve genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılacağı kararı aldığını duyurmuştu.

(AA)

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