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Irak'ta seçim ittifakı çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 03:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi başkanlığındaki Vataniyye Koalisyonu, mayıs ayında yapılacak genel ve yerel seçimlerde 30'dan fazla siyasi parti ve oluşumun katılımıyla yer alacak

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin başında bulunduğu Vataniyye Koalisyonu, mayıs ayında yapılması planlanan seçimlere 30'u aşkın siyasi parti ve oluşumdan meydana gelen ittifak listesiyle katılacak.

Vataniyye Koalisyonu Sözcüsü Meysun Demeluci, yazılı açıklamasında, "Vataniyye Koalisyonu, İyad Allavi başkanlığında yapılan toplantıda 30'dan fazla ayrı siyasi grup ve oluşumun katılımıyla seçim ittifakı listesini oluşturdu. Oluşturulan ittifak listesiyle seçimlere Irak'ın tüm kentlerinde katılma kararı alındı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu ittifakı "ulusal stratejik koalisyon" diye nitelendiren Demeluci, tüm Iraklıların haklarını garantiye alacak sivil anlayışa sahip bir devlet inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bakanlar Kurulunun yerel ve genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılması kararı aldığını duyurmuştu.

İbadi'nin, zafer anlamına gelen "En-Nasır" adlı koalisyona başkanlık ederek seçimlere katılacağı, Şii milis gruplardan oluşan bazı Haşdi Şabi liderlerinin ise Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri başkanlığında "El-Fetih" isimli koalisyonla yer alacağı iddia ediliyor.

Iraklı Türkmen siyasi partiler de Kerkük'te "Irak Türkmenleri Cephesi" adlı koalisyon çatısı altında güç birliği yaparak seçimlere katılma kararı almıştı.

Ülkedeki Sünni grupların nasıl bir ittifakla seçim yarışına gireceği henüz açıklanmadı.

(AA)

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