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Irak'ta seçim propagandası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 02:16 | Son Güncelleme

Genel seçimler öncesi propaganda sürecinin başlaması üzerine Kerkük'teki siyasi parti üyeleri ve milletvekili adaylarının posterleri kentteki bazı noktalara yapıştırıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için propaganda dönemi bu gece yarısı itibarıyla başladı.

Kerkük kentindeki siyasi parti üyeleri ve milletvekili adaylarının posterleri kavşaklara ve caddelerdeki bilboardlara yapıştırıldı.

Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Melahat Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özellikle Bağdat hükümetinin kentin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana rahat bir nefes alan Kerküklüler seçimlere geniş katılım sağlayacaktır.'' dedi.

Kasap, kadınların meclisteki temsilinin önemine dikkati çekti.

Türkmen kadın temsilcilerin parlamentoda sayıca fazla olmasını istediklerini anlatan Kasap, "Kadınlar meclislerde daha iyi görev yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Bir diğer milletvekili adayı Rıyaz Sarıkahya da Türkmenlerin Kerkük'te tek listeyle seçimlere katılmasının önemine vurgu yaptı.

Kerkük'ten meclise gidecek 13 milletvekilinin yarısına yakınının Türkmenlerden olmasını hedeflediklerini dile getiren Sarıkahya, şöyle konuştu:

"Bu seçimler Kerkük ve Kerkük'ün geleceği için oldukça önem arz ediyor. Daha önceki tüm seçimlerde Kerkük'te tek taraflı hakim olan Kürt siyasi partiler, Türkmen seçmenlerini bertaraf ederek seçimlerde ihlaller yaptı. Merkezi hükümetin kentte otoritesini sağlamasının ardından bu seçimlerde daha rahat ve daha demokratik bir ortamın oluşacağına inanıyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük Propaganda seçim

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