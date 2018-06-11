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Irak'ta seçim sandıkları yangınında 4 kişiye tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü polis 4 kişi tutuklandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Irak Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, "Risafa Mahkemesi'nce, Yüksek Seçim Komiserliğine bağlı seçim sandıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın soruşturması kapsamında 3'ü polis 1'i de komiserlikte çalışan memur olmak üzere 4 kişi tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, seçim sonuçlarıyla oynamak isteyenlere en ağır cezayı vereceklerini vurguladı.

Meclisin 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle oyların yeniden elle sayılması kararı aldığı Irak'ta dün, Bağdat'taki oy pusulalarının bulunduğu seçim sandıklarının tutulduğu en büyük depoda yangın çıkmıştı. Söz konusu yangının ardından seçimlerin iptali yeniden gündeme gelmişti.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi seçimlerin iptali ve yeniden sandık başına gidilmesi çağrısında bulunurken Mukteda es-Sadr'a bağlı Politbüro Temsilcisi Ziya el-Esedi ise yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığını ve buradaki amacın seçimlerin iptali olduğunu ileri sürmüştü.

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