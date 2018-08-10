Irak'ta seçim sonuçları değişmedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta hile gerekçesi ve tartışmalar üzerine seçim sonuçları yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, 13 kentte elle yapılan sayımla elektronik ortamdaki sayım sonuçlarının aynı olduğunu açıkladı.
Buna göre birinciliği elde eden Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu yerini ve 53 olan sandalye sayısını korudu. İkinciliği muhafaza eden Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu da sıralamadaki yerini koruyarak 47 olan sandalye sayısını 48'e çıkardı.
Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ise 42 sandalyeyle üçüncü sırada kaldı.
Diğer Şii gruplardan Kanun Devleti, Ulusal Hikmet Koalisyonları da yer ve sandalye sayılarını korudu. Eski başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye ve Sünni liderlerden Usame en-Nuceyfi'nin Karar Koalisyonu da yerini muhafaza etti.
Irak'ta 13 kentte elektronik ortamdaki sayım sonuçlarıyla elle yapılan sayımın sonuçlarında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef, Babil, Duhok, Diyala, Kerbela, Basra, Meysan ve Vasıt kentlerinde elektronik sayımla elle sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, diğer şehirlerde ise ufak değişikliklerin olduğu bildirilmişti.
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