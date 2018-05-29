Irak'ta seçim sonuçlarına müdahale uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Riyad Bedran, daha önce açıklanan genel seçim sonuçlarına yönelik müdahalenin ülkeyi bir iç çatışmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

Bedran, başkent Bağdat'ta yerel bir kanala yaptığı açıklamada, "Komisyon tarafından daha önce açıklanan genel seçim sonuçlarına yönelik bir darbenin yapılması tehlikesi var." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarına müdahale edilmesi halinde kötü bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyen Bedran, "Sonuçlara olası bir darbe girişimi ülkede iç savaşın patlak vermesine yol açabilir." uyarısında bulundu.

Komisyon Başkanı Bedran'ın açıklamasının, Irak Meclisi'nin dünkü olağanüstü oturumunda oy çokluğu ile yurt dışı seçim sonuçlarını iptal edip, ülkedeki oyların yüzde 10'unun da elle sayılması kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Irak'ta, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr (54) sandalye elde ederek 1'nci parti olmuştu. Sadr'ı, Haşdi Şabi Komutanlarından Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu 47, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Zafer Koalisyonu ise 42 sandalye çıkarmıştı.

Ülkede yeni bir hükümet kabinesinin kurulması için hem Bağdat hem de Erbil'de siyasi partiler arasında görüşme trafiği devam ediyor ancak henüz hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında bir anlaşmaya varılmadı.

