Irak'ta seçim tartışmaları

BAĞDAT (AA) - Irak hükümetinin Yüksek Seçim Komisyonu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirmesine, Vataniye Koalisyonu Lideri İyad Allavi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi destek verdi.

Allavi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin tam bir yargı gözetiminde yapılması talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Seçim yönetiminde başarısız olunduğunu belirten Allavi, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçilmesinde siyasi ve toplumsal kontenjanlara göre hareket edildiğini dile getirdi.

Allavi konuya ilişkin Başbakanlık kararının desteklenmesi ve seçim kanununun düzeltilmesi için oy verme işleminin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yargıya da seslenen Allavi, Bakanlar Kurulu kararlarına göre hareket edilmesi ve seçimlerde hile ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması için hareket edilmesini istedi.

Allavi konuya ilişkin kararların uygulanmasında ağırdan almanın tüm siyasi çalışmalara olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de seçimlere ilişkin hükümetin aldığı kararları desteklediğini dile getirdi.