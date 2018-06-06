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Irak'ta seçim tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Vataniye Koalisyonu lideri İyad Allavi, hükümetin Yüksek Seçim Komisyonu üyelerine karşı aldığı yurt dışı yasağı kararına arka çıktı

BAĞDAT (AA) - Irak hükümetinin Yüksek Seçim Komisyonu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirmesine, Vataniye Koalisyonu Lideri İyad Allavi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi destek verdi.

Allavi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin tam bir yargı gözetiminde yapılması talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Seçim yönetiminde başarısız olunduğunu belirten Allavi, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçilmesinde siyasi ve toplumsal kontenjanlara göre hareket edildiğini dile getirdi.

Allavi konuya ilişkin Başbakanlık kararının desteklenmesi ve seçim kanununun düzeltilmesi için oy verme işleminin bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yargıya da seslenen Allavi, Bakanlar Kurulu kararlarına göre hareket edilmesi ve seçimlerde hile ve yolsuzluk yapanların cezalandırılması için hareket edilmesini istedi.

Allavi konuya ilişkin kararların uygulanmasında ağırdan almanın tüm siyasi çalışmalara olumsuz etkisinin olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de seçimlere ilişkin hükümetin aldığı kararları desteklediğini dile getirdi.

Cuburi seçim kanununda yapılacak değişiklik için milletvekillerine mecliste hazır bulunma çağrısı yaptı.

Irak meclisi, geçen hafta yurt dışı seçim sonuçlarını oy çokluğuyla iptal etmiş, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarını kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi, ülke genelindeki oyların yüzde 10'unun tekrar elle sayılması" kararını almıştı. Ancak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, meclisin aldığı kararı kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle uygulama imkanı olmadığını açıklamıştı.

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ırak Irak eski Başbakanı İyad Allavi Irak Meclis Başbakanı Selim el-Cuburi

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