BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde yarışacak olan siyasi parti ve gruplar, "seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yapılması ve mezhepsel söylemlerden uzak durulması" gibi bazı temel ilkelerin yer aldığı "Onur Anlaşması"na imza attı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu tarafından hazırlanan ve seçim öncesi ile sonrası dönem için bir takım temel ilkelerin yer aldığı anlaşmaya göre seçim propagandaları, "özgür rekabet ortamında, ulusal temele dayalı şekilde, mezhepçi ve ırkçılıktan uzak ılımlı söylemlerin üstlenilmesi" gibi esaslar temelinde gerçekleştirilecek.

Adaylar arasında her türlü kavga ve şiddet olaylarından uzak durulmasına ve ulusal birliğin sağlanmasına işaret edilen anlaşmada, seçim sonrası döneme ilişkin ise şu ifadelere yer verildi:

"Seçim sonrası siyasi grupların, Yüksek Seçim Komiserliği tarafından duyurulup Yüksek Yargı Yönetimi tarafından da onaylanacak seçim sonuçlarını kabul etmesi ve iktidar yarışı için barışçıl ve demokratik temellere bağlı kalınması gerekir. Yüksek Seçim Komiserliği'nin bu konuda çalışmalarına da müdahale etmemek gerekir."

Iraklı siyasi grupların imzaladığı BM denetimindeki söz konusu anlaşma belgesinde, "halkın seçim sandıklarına erişimini kolaylaştırma ve gerekli güvenliği sağlama" konusunda sorumluluğun merkezi hükümette olduğu kaydedildi.

Irak'ta genel seçimler 12 Mayıs 2018'de yapılacak.