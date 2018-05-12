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Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 44,5

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 44,5

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yapılan genel seçimlere katılım oranının yüzde 44,5 olduğu bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki seçime katılım oranın yüzde 44,52 olduğunu belirtildi.

Seçimlerin resmi sonucunun ise yarın ya da bir sonraki gün açıklanacağı aktarıldı.

Kerkük'te Türkmenlere karşı seçim hilesi iddiasının da yasal yollardan takip edileceği ifade edildi.

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genel seçim ırak Kerkük Türkmen

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