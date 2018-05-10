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Irak'ta seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 07:11 | Son Güncelleme

Irak'ta seçimler

BAĞDAT (AA) - Irak'ta güvenlik birimi mensupları, açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Bağdat'ın Nüsür bölgesinde bir okulda açılan seçim merkezinin önünde onlarca asker sıraya girerek oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinden oluşan seçmenler oyunu yerel saatle 18.00'e kadar kullanabilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Sözücüsü Kerim Temimi, dün yaptığı basın toplantısında, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge'den oluşan 800 binden fazla kişinin açılacak sandıklarda oyunu kullanacağını bildirmişti.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

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Bağdat ırak

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