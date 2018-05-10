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Irak'ta seçimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 07:37 | Son Güncelleme

Irak'ta seçimler

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) güvenlik birimi mensupları, genel seçimler için açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

IKBY'nin Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentindeki Peşmerge ve asayiş güçleri, 99 seçim merkezinde oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Askeri kıyafetlerle oy kullanan güvenlik birimleri, seçimlere hile karıştırılmaması için oylarını parmak iziyle çalışan seçim kartlarıyla kullandı.

Ülke genelinde güvenlik güçlerinden oluşan seçmenler oyunu yerel saatle 18:00'e kadar kullanabilecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Sözücüsü Kerim Temimi, dün yaptığı basın toplantısında, merkezi yönetime bağlı güvenlik güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge'den oluşan 800 binden fazla kişinin açılacak sandıklarda oyunu kullanacağını bildirmişti.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

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ırak seçimler

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