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Irak'ta seçimler elektronik arızalarla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Irak'ta bu sabah başlayan güvenlik güçlerinin oy verme işlemine sandık başında kullanılan elektronik cihazların arızası damgasını vurdu - Beklemek istemeyen seçmenler, oy kullanmadan geri döndü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta bu sabah başlayan güvenlik güçlerinin oy verme işlemine sandık başında kullanılan elektronik cihazların arızası damgasını vurdu.

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Kerkük ve Salahaddin'in bazı bölgeleriyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde yaşanan arızadan dolayı beklemek istemeyen bazı seçmenler, oy kullanmadan geri döndü.

Bu kentlerdeki bazı güvenlik mensuplarının da oy kullanma işlemi için gerekli olan bilgilerinin seçim merkezlerinde bulunmadığı öğrenildi. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği ise konuyla ilgili gelen şikayetler üzerine oy kullanamayanların cumartesi yeniden oy kullanabileceğini duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu üyesi Said Kakeyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminin akşam 18.00'de sona ereceğini söyledi.

Irak'ta güvenlik güçleri dışındaki vatandaşlar, cumartesi günü oyunu kullanacak. Irak'ın dışında Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde bulunan gurbetçiler sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya başladı.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

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