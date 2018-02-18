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Irak'ta şiddetli yağış su baskınına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

Etkili yağışlar nedeniyle kentin güney doğusundaki Yahyava Göçmen Kampı'nda çadırları su bastı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde günlerdir etkisini sürdüren yağış, kentin güney doğusundaki Yahyava Göçmen Kampı'nda su baskınlarına yol açtı.

Cuma gününden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle kamptaki bazı çadırlar sular altında kaldı, su baskınlarından etkilenen aileler çadırlarını terk etti.

Dört yıldan beri Yahyava Göçmen Kampı'nda yaşayan Musullu göçmen Cemil Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısından sonra artan yağışlar nedeniyle kaldıkları çadırı su basması üzerine çadırı terk ettiklerini belirtti.

Sabaha kadar kamptaki bir yakınında kaldıklarını belirten Cuma, sabahleyin yağışların bir nebze dinmesiyle çadıra geldiklerini ancak her şeyi kullanılamaz halde bulduklarını söyledi.

Telaferli göçmen Hasibe Rıza da ''Çadırımız adeta sel basar gibi sular altında kaldı ve çocukların başına bir şey gelmesin diye onları karşıdaki çadıra götürdüm. Çadırımız kullanılamaz hale geldi.'' şeklinde konuştu.

Geceyi dışarıda geçirdiklerini belirten Telaferli göçmen Ali Abdurrahman ise ''Kesintisiz yağışlar nedeniyle çadırımıza aşırı su girmesi üzerine çocukları dışarı aldım ve arabamda sabahlamak zorunda kaldık.'' dedi.

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