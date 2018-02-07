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Irak'ta sığınmacıların eve dönüşü

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 00:59 | Son Güncelleme

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki çatışmalardan kaçan 3 binden fazla sığınmacı aile evlerine döndü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki çatışmalardan kaçan 3 binden fazla sığınmacı ailenin evlerine döndüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri Komutanı Samir el-Huseyni, düzenlediği basın toplantısında, güvenliğin sağlandığı ve güçlerinin konuşlandığı Tuzhurmatu ilçesine, 3 binden fazla sığınmacı ailenin döndüğünü belirtti.

Huseyni, "Güvenlik güçleri, yerinden olmuş kişilerin kendi bölgelerine dönüşünü güvence altına almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Çoğunluğunu Kürt vatandaşların oluşturduğu onbinlerce kişi, Irak güçlerinin, bölgeyi 2014'ten bu yana kontrolü altında tutan Peşmerge güçlerine karşı ekim ayında başlattığı operasyon sırasında, Erbil ve Süleymaniye'ye göç etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Tuzhurmatu

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