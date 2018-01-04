HABER

Irak'ta sığınmacıların yüzde 55'i hala evlerine dönemedi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 46 dakika önce

- Ülkede 2014'ten bu yana yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 5 milyon kişiden Sünnilerin ağırlıkta olduğu yüzde 55'lik kesim, hala evlerine dönemedi

MUSUL (AA) - ARİF YUSUF - Irak'ta 2014'ten bu yana yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde daha güvenli bölgelere sığınan 5 milyon kişiden Sünnilerin ağırlıkta olduğu yüzde 55'lik kesim, hala evlerine dönemedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamı ile Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinden sonra ülke büyük bir insani krizin içine sürüklendi.

Ülkede, 5 milyondan fazla kişi evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere sığındı. Ancak bu kişilerden yaklaşık 2 milyon 750 bini hayatlarını hala göçmen olarak sürdürüyor.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla kişinin, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelerdeki kamplara sığındığını hatırlattı.

Nevruz, sığınmacıların şu ana kadar yüzde 45'inin, Musul, Salahaddin, Diyala ve Enbar vilayetlerindeki evlerine döndüğünü kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un batı ve doğu yakasındaki 435 bin sığınmacı ailenin de evlerine döndüğünü ifade eden Nevruz,evlerine dönen sığınmacıların sayısının, Göç Bakanlığı verilerinde kayıt altına alınan sayıdan daha fazla olduğunu, dönüş yapan bazı ailelerin bakanlıktaki ilgili birime bildirim yapmadığı için böyle bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Meclisteki en büyük Sünni blok Irak Güçler Birliği üyesi Ra'd ed-Dehleki de Musul, Salahaddin, Enbar ve Diyala'da, Sünnilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde evlerinden olan milyonlarca sığınmacının henüz dönemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurtarılan bölgelere sığınmacıların bir an önce dönmesi gerekiyor. Babil'in kuzeyindeki Cerf es-Sahr bölgesinde de olduğu gibi sığınmacıların dönüşüne izin verilmiyor."

Babil'in El-Museyyib ilçesine bağlı stratejik öneme sahip çoğunluğu Sünni olan Cerf es-Sahr kasabası terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen Irak yönetimi,binlerce kişinin, kasabadaki evlerine dönmesine"güvenlik" gerekçesiyle müsaade etmiyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

‘5 milyon liralık ikramiye bana çıktı’ şakası

Son anket sonucunda tarihi rekor

Son anket sonucunda tarihi rekor

İlginizi Çekebilir

Halk oyunları ekibi Macaristan'a mı iltica etti! Kafa karıştıran açıklama

Halk oyunları ekibi Macaristan'a mı iltica etti! Kafa karıştıran açıklama

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarısı

Nevşin Mengü'den Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın fotoğrafına ilginç yorum

Nevşin Mengü'den Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın fotoğrafına ilginç yorum

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Cumhurbaşkanlığı korumalarına dağıtılmıştı! Sıra onlara geldi

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Son dakika! Ataşehir'de toprak kayması

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

Yavuz Yılmaz’ın nişanlısı Neşe Sapmaz’dan duygulandıran paylaşım

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.