Irak'ta sığınmacıların yüzde 55'i hala evlerine dönemedi

MUSUL (AA) - ARİF YUSUF - Irak'ta 2014'ten bu yana yaşanan terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek ülke içinde daha güvenli bölgelere sığınan 5 milyon kişiden Sünnilerin ağırlıkta olduğu yüzde 55'lik kesim, hala evlerine dönemedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, ardından Salahaddin ve Enbar'ın tamamı ile Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinden sonra ülke büyük bir insani krizin içine sürüklendi.

Ülkede, 5 milyondan fazla kişi evlerini terk ederek daha güvenli bölgelere sığındı. Ancak bu kişilerden yaklaşık 2 milyon 750 bini hayatlarını hala göçmen olarak sürdürüyor.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2014'ten bu yana 5 milyondan fazla kişinin, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelerdeki kamplara sığındığını hatırlattı.

Nevruz, sığınmacıların şu ana kadar yüzde 45'inin, Musul, Salahaddin, Diyala ve Enbar vilayetlerindeki evlerine döndüğünü kaydetti.