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Irak'ta Şii lider Sadr başbakan adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Sadr Hareketi lideri, seçimlerden sonra oluşturulacak hükümette başbakan adayının Meysan Valisi Devvay olduğunu duyurdu

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, seçimlerden sonra oluşturulacak yeni hükümet için başbakan adayını açıkladı.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Mezhepler üstü olan Sairun Koalisyonunun, yeterli sandalyeyi elde etmesi halinde başbakan adaylarından biri Meysan Valisi Ali Devvay olacak. " ifadelerini kullandı.

Sadr'a bağlı Devvay, ülkenin güneyindeki Meysan (Amara) Valiliği görevini yapıyor. Irak'ta halkla teması olan ve kentteki imar çalışmalarında rolü olan "çalışkan vali" olarak biliniyor.

Vali Devvay, cadde ve sokakları temizleyen belediye işçileriyle birlikte giydiği mavi çalışma üniformasıyla bir dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sadr'ın desteklediği Sairun seçim listesinde, Irak Komünist Partisi Genel Başkanı ve diğer liberal bazı isimler de yer alıyor.

Sadr'ın arkasında durduğu Ahrar Grubu, halihazırdaki 328 sandalyeli mecliste 34 milletvekiliyle temsil ediliyor.

- Güvenlik güçleri yarın oyunu kullanacak

Bu seçimlerde, 320 ayrı parti ve oluşumu temsil eden 7 bin 376 aday yarışıyor.

Söz konusu adayların sadece yüzde 20'sinin ilk defa siyasi olarak bu yarışa girdiği biliniyor. Geri kalan adayların yıllardır siyaset yaptığı bilinirken, bunların çoğunun hizmet alanındaki ve siyasetteki başarısızlığının vatandaşlarda umutsuzluk yarattığı kaydediliyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği Sözücüsü Kerim Temimi, yaptığı basın toplantısında, yarın merkezi yönetime bağlı güvenlik güçleri ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmergeden oluşan 800 binden fazla kişinin açılacak sandıklarda oyunu kullanacağını bildirdi.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

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ırak Sadr

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