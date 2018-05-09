Irak'ta Şii lider Sadr başbakan adayını açıkladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, seçimlerden sonra oluşturulacak yeni hükümet için başbakan adayını açıkladı.

Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, "Mezhepler üstü olan Sairun Koalisyonunun, yeterli sandalyeyi elde etmesi halinde başbakan adaylarından biri Meysan Valisi Ali Devvay olacak. " ifadelerini kullandı.

Sadr'a bağlı Devvay, ülkenin güneyindeki Meysan (Amara) Valiliği görevini yapıyor. Irak'ta halkla teması olan ve kentteki imar çalışmalarında rolü olan "çalışkan vali" olarak biliniyor.

Vali Devvay, cadde ve sokakları temizleyen belediye işçileriyle birlikte giydiği mavi çalışma üniformasıyla bir dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sadr'ın desteklediği Sairun seçim listesinde, Irak Komünist Partisi Genel Başkanı ve diğer liberal bazı isimler de yer alıyor.

Sadr'ın arkasında durduğu Ahrar Grubu, halihazırdaki 328 sandalyeli mecliste 34 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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Bu seçimlerde, 320 ayrı parti ve oluşumu temsil eden 7 bin 376 aday yarışıyor.