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Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ile meclisin en büyük grubunu oluşturmak için ittifak kurduklarını duyurdu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

Irak’ta Şii lider ve genel seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ile meclisin en büyük grubunu oluşturmak için ittifak kurduklarını duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi ırak ittifak Mukteda es-Sadr

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