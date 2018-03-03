Irak’ta tartışmalı bütçe meclisten geçti

Kürt milletvekilleri, önceki yılların aksine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ayrılan bütçe payının yüzde 17 değil, yüzde 12,6 olarak kararlaştırılmasından dolayı meclisin bütçe oturumlarını boykot etti.

Söz konusu bütçede petrol satışı varil başına 46 dolar olarak hesaplanırken, günlük 250 bin varili Kerkük’ten olmak üzere 3,88 milyon varil petrol ihracatı yer alıyor.

Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

BAĞDAT (AA) - Irak'ta siyasi krize dönüşen, Erbil'in payının düşürüldüğü ve "kemer sıkma" içeren 2018 yılı bütçesi, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen mecliste onaylandı.

Sünniler ise, DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı için bütçede ayrılan payı yetersiz buluyordu. Bütçeye bir itiraz da Basra gibi petrol üreten kentlerin milletvekillerinden gelmişti.

Bütçenin onaylandığı oturumda 328 milletvekilinin 176'sı hazır bulundu. IKBY, parlamentoda 62 milletvekili ile temsil ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, mecliste bir türlü oylamaya sunulmayarak krize dönüşen 2018 yılı bütçesinin kentlerdeki nüfus sayısına göre dağıtıldığını ve bunda kendisinin rolü olduğunu söylemişti.

Irak'ta daha önceki yıllarda yapılan bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ve Erbil arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.

Uzmanlar, ülkenin 2014'ten beri karşı karşıya kaldığı ekonomik krizi henüz atlatamadığını ve bu yılki bütçede de "kemer sıkma" politikasının devam ettiğini söylüyor.