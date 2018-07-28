HABER

Irak'ta teröristlerin elektrik hatlarına yönelik sabotajı kesintilere sebep oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi: "Terör grupları özellikle kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarını hedef alarak elektrik kesintilerine yol açıyor"

KERKÜK (AA) - Irak'ın özellikle orta ve güney kesimlerinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinden birinin de terörist gruplarca yapılan sabotajlar olduğu belirtiliyor.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Yalçın Mehdi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Terör grupları özellikle kentler arasındaki yüksek gerilim hatlarını hedef alarak elektrik kesintilerine yol açıyor.'' ifadesini kullandı.

Özellikle son bir ayda Kerkük-Diyala ve Basra-Bağdat arasındaki yüksek gerilim hatlarının hedef alındığını belirten Mehdi, şöyle devam etti:

"Terör saldırılarından dolayı Kerkük'te günlük elektrik kesintileri 12 saate kadar çıktı. Vatandaşların diğer 12 saatteki elektrik ihtiyaçları da mahalledeki jeneratörlerle karşılanıyor."

Saldırıya maruz kalan hatların onarımı için bölgelere giden memur ve çalışanların da terör saldırılarına maruz kaldıklarına dikkati çeken Mehdi, "Bu sorunlardan dolayı onarım çalışmaları çoğu zaman günlerce sürüyor. Bu nedenle elektrik hizmetindeki aksamalar da günlerce devam ediyor." diye konuştu.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran'ın borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Kayseri'de Ülkü Ocakları'ndan 'askıda ekmek' kampanyasıKayseri'de Ülkü Ocakları'ndan 'askıda ekmek' kampanyası
'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Umut Evirgen, sevgilisi Tuba Büyüküstün'ü öpücüklere boğdu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine çok sert cevap: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.