Irak'ta teröristlerin elektrik hatlarına yönelik sabotajı kesintilere sebep oluyor

Saldırıya maruz kalan hatların onarımı için bölgelere giden memur ve çalışanların da terör saldırılarına maruz kaldıklarına dikkati çeken Mehdi, "Bu sorunlardan dolayı onarım çalışmaları çoğu zaman günlerce sürüyor. Bu nedenle elektrik hizmetindeki aksamalar da günlerce devam ediyor." diye konuştu.

"Terör saldırılarından dolayı Kerkük'te günlük elektrik kesintileri 12 saate kadar çıktı. Vatandaşların diğer 12 saatteki elektrik ihtiyaçları da mahalledeki jeneratörlerle karşılanıyor."

Özellikle son bir ayda Kerkük-Diyala ve Basra-Bağdat arasındaki yüksek gerilim hatlarının hedef alındığını belirten Mehdi, şöyle devam etti:

KERKÜK (AA) - Irak'ın özellikle orta ve güney kesimlerinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenlerinden birinin de terörist gruplarca yapılan sabotajlar olduğu belirtiliyor.

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.

İran'ın borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

