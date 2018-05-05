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Irak'ta Tuncer ve Ersoy'dan Türkmenlere destek konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Irak'ta Tuncer ve Ersoy'dan Türkmenlere destek konseri

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde ses sanatçıları Mahmut Tuncer ve Muazzez Ersoy, Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) destek konseri verdi.

Erbil kent merkezinin Şaneder Parkı'nda düzenlenen konsere, Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için yarışan ITC'nin 5 Erbil milletvekili adayı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Adalet Bakanı Sinan Çelebi, IKBY Parlamentosu Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve çok sayıda kent sakini ellerindeki Türkmen bayraklarıyla katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konser, milletvekili Maruf'un yaptığı konuşmayla başladı.

Irak genelinde Türkmen varlığının korunması ve kazanımlara sahip çıkılması için halkı sandığa çağıran Maruf, demokratik şekilde oyların kullanması gerektiğini vurguladı.

Hak yolunda olduklarını ve bu yolda yürüyemeye devam edeceklerini dile getiren Maruf, "Bu vesileyle Türkmen varlığını daha da güçlü hale getireceğiz." dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Mahmut Tuncer ise konsere gelenlere seslendirdiği türkülerle coşkulu anlar yaşattı.

Aslen Şanlıurfa Türkmenlerinden olduğunu belirten Tuncer, "Eskiden büyüklerimiz Erbil ve Urfalı Türkmenlerin, dayı ile yeğen olduğunu bize söylerlerdi. Gerçekten de öyleymiş. Buraya gelerek de bu ilişkiyi kanıtladım." diye konuştu.

Irak'taki Türkmenlere seslenen Tuncer, seçimlerde sandık başına gitmelerini ve oylarını Türkmen birliğini savunan ITC için kullanmalarını istedi.

- Türkmen kadınlarına oy verin çağrısı

Tuncer'in türküleriyle halay çeken vatandaşlar daha sonra Muazzez Ersoy'un şarkılarını dinledi. Ersoy, Trakya'dan Türkmeneli'ye kucak dolusu sevgiler getirdiğini söyledi.

Ersoy, Türkmeneli diyarında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, özellikle Türkmen kadınlarının seçim günü sandıklara gitmesini istedi ve bu işi erkeklere bırakmamaları çağrısında bulundu.

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