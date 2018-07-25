Irak’ta yeni hükümet arayışları

ERBİL (AA) – Mesud Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Irak’ta yeni hükümet müzakerelerindeki şartlarının ortaklık, ittifak ve taraflar arasındaki dengenin sağlanması olduğunu belirtti.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ın genelindeki oy pusulalarının elle sayım işleminin resmi olarak ilan edilmesinin ardından müzakerelerin hız kazanabileceğini ifade etti.

KDP olarak hükümet müzakerelerinde üç şartları olduğunu dile getiren Muhammed, "Irak’ta kurulacak yeni hükümette, ortaklık, ittifak ve denge gibi üç şartımız var. Gerçek bir ittifak kurularak tüm tarafların katılımının sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Muhammed, Irak'ın çok farklı etnik ve mezhebi yapıya sahip olduğunu hatırlatarak, "Geçmişte olduğu gibi şimdi de Irak'ın tek bir siyasi, mezhebi ve etnik yapı tarafından yönetilemediği anlaşılıyor. Onun için geçmişteki krizlerin yeniden tekrarlanmamasını istiyoruz. Tüm tarafların katılımını sağlamak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.