Irak'ta yeni hükümet için 4'lü ittifak açıklaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta seçimin galibi olan Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonunun, Haşdi Şabi'ye bağlı Fetih, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır ve Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet Koalisyonu arasında hükümeti kurmak için 4'lü ittifak teşkil edileceği belirtildi.

Hekim'in desteklediği ve yeni parlamentoya 20 milletvekili gönderen Ulusal Hikmet Koalisyonu Sözcüsü Muhammed Cemil Mayyahi, yaptığı açıklamada, "72 saat içerisinde Sairun, Fetih, Ulusal Hikmet ve Nasır koalisyonlarından doğan 4'lü hükümet ittifakı kurulacak." dedi.

Hekim, seçim sonrası soluğu seçimin galibi Sadr'ın yanında alan ilk siyasetçi olmuştu. Sadr ve Hekim'in Necef'teki görüşmesinden hükümet kurma çalışmaları için "ittifak" kararı çıkmıştı.

Öte yandan, dün akşam saatlerde başkent Bağdat'a gelen Sadr, buradaki ikametgahında Başbakan İbadi ve İran'a yakın Bedir Örgütü ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ile ayrı ayrı görüştü.

Bazı kaynaklar, Sadr'ın İbadi'nin ikinci dönem başbakanlığına şartlı yeşil yaktığını bildirdi. Bu şartın İbadi'nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisi'nden istifa etmesi olduğu iddia edildi. İbadi'nin Sadr'ın bu şartına karşı nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.