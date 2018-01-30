HABER

Irak'ta yolsuzlukla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:57 | Son Güncelleme

- Irak Başbakanı İbadi: "Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan çalışma başlatıldı. Bu, birkaç gün içerisinde bitmeyecek. Arananların kovuşturulması için Irak ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında büyük bir iş birliği mevcut"

BAĞDAT (AA) -Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, misyonu ülkede yolsuzlukla mücadele olan çalışma başlattıklarını açıkladı.

Başkent Bağdat'taki bakanlar kurulu toplantısının ardından basın açıklaması düzenleyen İbadi, "Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan çalışma başlatıldı. Bu, birkaç gün içerisinde bitmeyecek. Arananların kovuşturulması için Irak ile Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) arasında büyük bir iş birliği mevcut." dedi.

Bakanlar kurulunda yolsuzlukla mücadele dosyalarının ve seçimlerin zamanında yapılması konusunun ele alındığını aktaran İbadi, ABD'nin Enbar'daki hava saldırılarına ilişkin, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor." diye konuştu.

Nerede olursa olsun emniyet ve istihbarat birimlerinin terörle mücadeleye devam ettiğini söyleyen İbadi, "Irak güçleri, Suriye sınır hattında denetimlerini sürdürüyor." ifadesini kulandı.

ABD'nin 27 Ocak'ta Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısında aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.

Irak'ta yolsuzlukla suçlanan 4 bakandan biri olan eski Ticaret Bakanı Abdulfellah es-Sudani, 25 Ocak'ta Lübnan'daki Interpol polisi tarafından Bağdat yönetimine teslim edilmişti. Ayrıca eski Elektrik Bakanı Eyhem Cesim Muhammed es-Samrai, eski Savunma Bakanı Hazım Şalan, eski Ulaştırma Bakanı Luey el-Urs da yolsuzlukla suçlanıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün raporlarına göre Irak, en çok yolsuzluk yapılan ülkeler arasında yer alıyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

'Çocuklar Duymasın'ı kurtardı'

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Köpeğe tecavüz eden yaşlı adamla ilgili yeni gelişme! Gözaltına alındı

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

TSK'dan PKK'ya kış darbesi! Tam 1 ton yaşam malzemesi...

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Kilis’teki Suriyeliler konuştu: Türkiye vatan gibi

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Asker konvoyunda patlayan silah ortalığı bir anda karıştırdı

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Son dakika! Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

Konya'da dehşet anları! Pompalı tüfekle kafeyi bastılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.