Irak'ta yolsuzlukları ifşa eden aktiviste hapis cezası protesto edildi

BAĞDAT (AA) – Irak'ta resmi görevliler hakkında yargıya sunduğu yolsuzluk dosyaları ile gündeme gelen aktivist Basim Haşşan'a verilen hapis cezası ülkenin güneyindeki Musenna vilayetinin yanı sıra başkent Bağdat ve Basra'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Musenna'nın kent merkezi Semave'de toplanan yüzlerce kişi, vilayetteki bazı kamu görevlilerine karşı "teşhir ve hakaret" suçu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Haşşan'a destek gösterisi düzenledi.

Haşşan'ın suçsuz olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade eden pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "yolsuzluk yapanların Bağdat'taki hükümet binalarının yer aldığı Yeşil Bölge'de korunduğu" yönünde sloganlar attı.

Bağdat ve Basra da aktivist Haşşan'a destek gösterilerine sahne oldu.

Gösterilerde Haşşan'a verilen hapis cezasının yeninden gözden geçirilmesi çağrıları yapıldı.

Musenna Vilayet Meclisi'nin bazı üyeleri ve Sağlık Dairesi Başkanı hakkında hazırladığı yolsuzluk dosyalarını yargı makamlarına teslim ettiği ifade edilen Iraklı aktivist Basim Haşşan'ın açtığı bazı davaları kazandığı belirtiliyor.

Haşşan'ın aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu biliniyor.