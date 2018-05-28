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Irak'ta yurt dışı seçim sonuçları iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Irak'ta yurt dışı seçim sonuçları iptal edildi

BAĞDAT (AA) - Irak meclisi, yurt dışı seçim sonuçlarını oy çokluğuyla iptal etti.

AA muhabirinin meclis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, olağanüstü yapılan oturumda 12 Mayıs genel seçimleri kapsamında, "yurt dışı seçim sonuçları" iptal edildi.

Olağanüstü oturumda ayrıca, "Enbar, Salahaddin, Musul ve Diyalalı iç göçmenlerin oylarının kullandığı kamplardaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi, ülke genelindeki oyların yüzde 10'unun da tekrar elle sayılması" kararı alındı.

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