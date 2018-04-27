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Irak'taki dostluk maçını Türkiye kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

Irak'taki dostluk maçını Türkiye kazandı

BAĞDAT (AA) - Eski milli futbolcuları karşı karşıya getiren dostluk maçında Türkiye, Irak'ı 4-2 yendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan dostluk maçı, Uluslararası Şaab Stadı'nda oynandı.

FIFA tarafından Bağdat'a uygulanan maç yasağının kaldırılmasına destek için oynanan karşılaşmada, A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncuları, rakibini 4-2 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat futbol ırak Türkiye

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