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Irak'taki elektrik krizi Musul'u da etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Elektrik Bakanlığı, protestoların yaşandığı illerdeki kesintileri telafi edebilmek için Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata düşürdü

MUSUL (AA) - Irak Elektrik Bakanlığının, ülkenin orta ve güneyinde, protestoların yaşandığı illerdeki kesintileri telafi edebilmek amacıyla Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata indirdiği bildirildi.

Musul Elektrik Medya Müdürü Muhammed Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ve elektrik başta olmak üzere hizmetlerdeki aksaklıklara tepki olarak protestoların düzenlendiği bölgelerdeki açığı telafi edebilmek için Musul'daki elektrik kapasitesinin düşürüldüğünü belirtti.

Hamid, Elektrik Bakanlığının, diğer eyaletlerdeki açığı kapatabilmek için Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata düşürdüğünü söyledi.

Irak'ın petrol zengini vilayeti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Necef'in yanı sıra son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik Elektrik Bakanlığı ırak Musul

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