Irak'taki elektrik krizi Musul'u da etkiledi

MUSUL (AA) - Irak Elektrik Bakanlığının, ülkenin orta ve güneyinde, protestoların yaşandığı illerdeki kesintileri telafi edebilmek amacıyla Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata indirdiği bildirildi.

Musul Elektrik Medya Müdürü Muhammed Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ve elektrik başta olmak üzere hizmetlerdeki aksaklıklara tepki olarak protestoların düzenlendiği bölgelerdeki açığı telafi edebilmek için Musul'daki elektrik kapasitesinin düşürüldüğünü belirtti.

Hamid, Elektrik Bakanlığının, diğer eyaletlerdeki açığı kapatabilmek için Musul'un elektrik payını 750'den 400 megavata düşürdüğünü söyledi.

Irak'ın petrol zengini vilayeti Basra'da, geçen pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye ve Necef'in yanı sıra son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

