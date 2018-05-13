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Irak'taki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Irak'taki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu'nun birinci olduğu bildirildi.


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