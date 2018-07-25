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Irak'taki gösteriler maçı kuzeye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Bağdat'ta yapılması planlanan Irak-İran 23 yaş altı milli futbol takımları arasındaki hazırlık maçı, gösteriler nedeniyle Erbil'de oynandı

ERBİL (AA) – Irak ile İran 23 yaş altı milli futbol takımları arasında Bağdat'ta oynanması planlanan hazırlık maçı başkentteki gösteriler nedeniyle Erbil'e taşındı.

Irak Futbol Federasyonu'nun kararıyla Bağdat yerine Erbil'deki Franso Hariri Stadı'nda oynanan karşılaşmayı az sayıda seyirci takip etti.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na hazırlık niteliğindeki maçta Irak 23 Yaş Altı Milli Takımı, İran'ı 2-1 mağlup etti.

Irak'ın güney vilayetlerinde işsizlik sorununa tepki olarak başlayan gösteriler, elektrik kesintileriyle daha da tırmanmış, ardından başkent Bağdat'a da sıçramıştı.

2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları 6-18 Ekim tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek.

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