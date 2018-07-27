HABER

Irak'taki gösterilerde "hükümete istifa" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Irak'taki gösterilerde "hükümete istifa" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişi, işsizlik ve hizmet yoksunluğunu protesto ederek, hükümeti istifaya çağırdı.

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, artan işsizliği, kamu hizmeti yoksunluğunu ve yolsuzlukları protesto etti.

Göstericiler hükümeti istifaya çağırarak, sık sık "İran, ülkeyi dağıttı", "İran dışarı;Bağdat özgür kalacak" şeklinde sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin oluşturduğu bariyeri aşmak isteyen göstericilerle askerler arasında arbede yaşandı.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyinde de benzer gösteriler düzenlendi.
\

- Sistani: "Gösteriler daha güçlü başlar"

Necef merkezli en büyük Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de gösterilerden önce yayımladığı mesajında, göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Sistani mesajında, "Gösteriler azalsa da başka zaman daha geniş ve güçlü şekilde tekrar başlar." ifadelerini kullandı.

Sistani, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimelerden sonra hükümetin kurulamamasına ilişkin de yeni hükümetin acilen kurulması ve gelecek Başbakanın "güçlü ve muktedir" olması gerektiğini vurguladı.

Şii merci Sistani'nin bu mesajı, Başbakan Haydar el-İbadi'nin ikinci dönem başbakanlığına karşı olduğu ve İbadi’den desteği çektiği şeklinde yorumlandı.

- Başbakan İbadi: "Göstericilerin taleplerine kulak verildi"

Sistani'nin mesajının ardından Başbakanlık basın ofisinden yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, göstericilerin taleplerine ilk günden itibaren kulak verildiği vurgulanarak, "Mercinin (Sistani) tüm çağrıları gözümüzde değerlidir öyle de kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Şii milis gücüne sahip Asayip Ehlilhak, Nuceba ve Ulusal Hikmet liderleri, Sistani'nin çağrılarını desteklediklerini ve yerine getirilmesi gerektiğini içeren açıklamalar yayımladı.

- Sadr'dan "göstericileri bastırmayın" çağrısı

Seçim galibi Mukteda es-Sadr da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstericilere destek verdi. Şii lider, paylaşımında "Göstericileri bastırmaya son verin." ifadelerini kullandı.

Sadr, siyasilere hitaben de şunları kaydetti:

"Ey lider, ey siyasetçi, ne Ali (Hazreti Ali) ne Hüseyin (Hazreti Hüseyin) ve ne de Ömer (Hazreti Ömer) sana merhamet eder. Yönetimi reforme et."

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntüTüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü
Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)Genelkurmay Başkanı Güler, İzmir'deki birlik ve karargahları denetledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İlginizi Çekebilir

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.