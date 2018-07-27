Sistani, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimelerden sonra hükümetin kurulamamasına ilişkin de yeni hükümetin acilen kurulması ve gelecek Başbakanın "güçlü ve muktedir" olması gerektiğini vurguladı.

Sistani mesajında, "Gösteriler azalsa da başka zaman daha geniş ve güçlü şekilde tekrar başlar." ifadelerini kullandı.

Necef merkezli en büyük Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani de gösterilerden önce yayımladığı mesajında, göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, artan işsizliği, kamu hizmeti yoksunluğunu ve yolsuzlukları protesto etti.

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişi, işsizlik ve hizmet yoksunluğunu protesto ederek, hükümeti istifaya çağırdı.

Şii merci Sistani'nin bu mesajı, Başbakan Haydar el-İbadi'nin ikinci dönem başbakanlığına karşı olduğu ve İbadi’den desteği çektiği şeklinde yorumlandı.

- Başbakan İbadi: "Göstericilerin taleplerine kulak verildi"

Sistani'nin mesajının ardından Başbakanlık basın ofisinden yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, göstericilerin taleplerine ilk günden itibaren kulak verildiği vurgulanarak, "Mercinin (Sistani) tüm çağrıları gözümüzde değerlidir öyle de kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Şii milis gücüne sahip Asayip Ehlilhak, Nuceba ve Ulusal Hikmet liderleri, Sistani'nin çağrılarını desteklediklerini ve yerine getirilmesi gerektiğini içeren açıklamalar yayımladı.

- Sadr'dan "göstericileri bastırmayın" çağrısı

Seçim galibi Mukteda es-Sadr da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göstericilere destek verdi. Şii lider, paylaşımında "Göstericileri bastırmaya son verin." ifadelerini kullandı.

Sadr, siyasilere hitaben de şunları kaydetti:

"Ey lider, ey siyasetçi, ne Ali (Hazreti Ali) ne Hüseyin (Hazreti Hüseyin) ve ne de Ömer (Hazreti Ömer) sana merhamet eder. Yönetimi reforme et."

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

