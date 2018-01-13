Irak'taki olaylar

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde kuşatılan terör örgütü DEAŞ militanının, vücudundaki patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırıda yalnızca kendisinin öldüğü bildirildi.
Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Hamid el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerinin Havice ilçesine bağlı Abbasi kasabasının Havaic köyünde kuşatılan bir DEAŞ militanının, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini söyledi.
Eylemcinin öldüğü saldırıda Haşdi Şabi tarafında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirten Abidi, güvenlik güçlerinin, aynı noktada çatışmaya girdikleri bir DEAŞ militanını da ölü olarak ele geçirdiğini kaydetti.
Öte yandan, Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeydan bölgesinde bir sivilin, kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
(AA)
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