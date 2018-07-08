Irak'taki oy pusulalarının elle sayılması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla oyların yeniden elle sayılması kararı kapsamında 6 ildeki oy sandıklarının başkent Bağdat'a getirildiği ve sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Lueys Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, Basra, Misan, Zikar, Musenna, Kadisiyye ve Vast illerinde kullanılan oyların elle sayım işleminin yarın Bağdat'ta başlayacağını ifade etti.

Elle sayım işleminin tüm sandıklar için geçerli olmadığını kaydeden Cabir, sayım sırasında hile yapıldığı iddia edilerek resmi şikayette bulunulan sandıkların Iraklı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ülkede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve büyükelçilik yetkililerinden oluşan gözetmenlerin huzurunda açılarak oy pusulalarının yeniden elle sayılacağını dile getirdi.

Süleymaniye'deki oy pusulalarının ise salı günü yine bu ilde yeniden elle sayılması bekleniyor.

Irak'taki genel seçimler sonrası oyların yeniden sayılmasının en çok istendiği kent olan Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.