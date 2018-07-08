HABER

Irak'taki oy pusulalarının elle sayılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Genel seçimlere hile karıştığı iddiasıyla başlatılan oy pusulalarının elle sayım işlemi kapsamında 6 ilin oyları yarın Bağdat'ta sayılmaya başlanacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla oyların yeniden elle sayılması kararı kapsamında 6 ildeki oy sandıklarının başkent Bağdat'a getirildiği ve sayım işlemine yarın başlanacağı bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Lueys Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, Basra, Misan, Zikar, Musenna, Kadisiyye ve Vast illerinde kullanılan oyların elle sayım işleminin yarın Bağdat'ta başlayacağını ifade etti.

Elle sayım işleminin tüm sandıklar için geçerli olmadığını kaydeden Cabir, sayım sırasında hile yapıldığı iddia edilerek resmi şikayette bulunulan sandıkların Iraklı siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ülkede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve büyükelçilik yetkililerinden oluşan gözetmenlerin huzurunda açılarak oy pusulalarının yeniden elle sayılacağını dile getirdi.

Süleymaniye'deki oy pusulalarının ise salı günü yine bu ilde yeniden elle sayılması bekleniyor.

Irak'taki genel seçimler sonrası oyların yeniden sayılmasının en çok istendiği kent olan Kerkük'te, geçen hafta başlayan elle sayım işlemi 3 gün sürdükten sonra herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin durdurulmuştu.

Seçim komisyonu, Kerkük'teki oyların elle sayımının durdurulması hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmazken, hile ve şaibe ithamlarıyla karşı karşıya kalan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar dün düzenlediği basın toplantısında elle sayım işlemi sırasında oyların 93'ünün ilan edilen sonuçlarla örtüştüğünü iddia etmişti.

Irak Meclisi, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgeler ile IKBY'deki güvenlik güçlerinin kullandığı oyların ise iptal edilmesi kararı almıştı.

Irak Anayasa Mahkemesi ise 21 Haziran'da "meclisin hile karıştığı gerekçesiyle 12 Mayıs seçimlerinde kullanılan oyların yeniden elle sayılması kararının doğru olduğuna" hükmetmiş ancak güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulunduHatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu
Karadeniz şiveli tişörtlere ilgiKaradeniz şiveli tişörtlere ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat elle sayım işlemi ırak Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

Son dakika! Bitlis'te kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf'un cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.