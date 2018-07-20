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Irak'taki protestolarda 1 gösterici öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

Irak'taki protestolarda 1 gösterici öldü

BAĞDAT (AA) - Irak güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde işsizlik ve elektrik kesintilerine karşı gösteri düzenleyenlere açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Divaniye kentinde güvenlik güçleri, Şii Bedir Örgütü binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Olayda bir gösterici hayatını kaybetti.

Liderliğini Hadi el-Amiri'nin yaptığı ve aynı ismi taşıyan silahlı kanadı da olan örgüt, Irak'taki en güçlü Şii silahlı milis güçlerden sayılıyor.

Haşdi Şabi komutanlarından da olan Amiri'nin başını çektiği Fetih Koalisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ikinci çıkmış ve 329 sandalyeli meclise 47 milletvekili göndermişti.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

Irak güvenlik güçleri, protestoları bastırmak için zaman zaman göstericilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Divaniye gösteri ırak

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