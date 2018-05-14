HABER

Irak'taki seçimlerde Şii lider Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalyeyle Bağdat'ta birinciliği elde ettiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

Irak'taki seçimlerde Şii lider Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalyeyle Bağdat'ta birinciliği elde ettiği bildirildi.


Irak'ta seçim sonuçları belli olduIrak'ta seçim sonuçları belli oldu
Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!
Irak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurduIrak seçimlerine hile iddiaları damgasını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.