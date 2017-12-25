Irak'taki şiddet olayları

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı bir köyden gelen ihbar üzerine yaptıkları incelemede, 3 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.
Bu kişilerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını ifade eden Kamil, cesetlerin daha önce terör örgütü tarafından kaçırılan 3 kişinin olma ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
(AA)
Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi