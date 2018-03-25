HABER

Irak'taki şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 02:16 | Son Güncelleme

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala ve Salahaddin illerinde düzenlenen saldırılarda, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Orduya bağlı Bilgi Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Diyala'nın merkez ilçesi Bakuba'nın Es-Sadiyye nahiyesine bağlı El-Asakira bölgesindeki güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda, aynı aileden 4 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırıyı püskürten emniyet güçlerinin, saldırganları arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Diyala Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Habib eş-Şemri, Diyala'nın kuzeydoğusundaki Mansuriyye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait devriye aracını hedef alan bombalı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Salahaddin Emniyet Müdürlüğünde görevli subay Numan el-Cuburi, Tikrit kentinde Haşdi Şabi güçlerini taşıyan askeri bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Öte yandan Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli üsteğmen Hatım el-Cabiri, başkentin kuzeyinde Bub eş-Şam bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu 1 sivilin öldüğünü söyledi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
Kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...Kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak şiddet

En Çok Okunan Haberler

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar

Polisle çatıştılar, kurşunları bitince kaçtılar

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Başpehlivana silahlı saldırı!

Başpehlivana silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.