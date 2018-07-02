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Irak'taki tartışmalı bölgelerdeki güvenlik planı gözden geçirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

IKBY ve DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Kerkük gibi tartışmalı bölgelerdeki güvenlik ve askeri planın tekrar gözden geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve terör örgütü DEAŞ karşıtı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Kerkük'ün de içerisinde olduğu tartışmalı bölgelerdeki güvenlik ve askeri planın tekrar gözden geçirilmesinde anlaşmaya vardıkları belirtildi.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, yayımladığı yazılı açıklamada Peşmerge ve koalisyon güçlerindeki askeri yetkililer IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında tartışmalı bölgelerin durumunu ele almak için Erbil'de bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yaver, toplantıda her iki tarafın tartışmalı bölgelerdeki güvenliğin temin edilmesi ve askeri planın tekrar gözden geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını kaydetti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017 tarihinden bu yana, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin yüzde 90'ında denetimi ele almış, Peşmerge güçleri ise IKBY sınırlarına çekilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, Aralık 2017 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının tamamen sona erdiğini ilan etse de, teröristler özellikle tartışmalı bölgelerde intihar saldırıları, yol kesme ve adam kaçırma gibi eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD IKBY ırak Kerkük

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