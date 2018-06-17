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Irak'taki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Irak'taki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Bağdat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta ilk oyu kullanan Büyükelçi Fatih Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"Yeni dönem milletvekilliği için Bağdat'ta bulunan vatandaşlarımız oylarını kullanmaya başladı. Burada sandık açılması Türkiye'deki demokratik uygulamaların yaygınlığı demektir. Türkiye, vatandaşlarına güvenlik durumu ve mesafe gözetmeden hemen hemen dünyanın her yerinde demokratik uygulama hakkı veriyor."

Büyükelçi Yıldız, Irak'ın Erbil Başkonsolosluğunda da oy verme işleminin yapıldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

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