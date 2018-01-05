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Irak'taki Türkmenlerden bir kadın liderliğinde ilk parti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 2 dakika önce

- Jale Neftçi başkanlığındaki "Türkmen İrade Partisi"nin kuruluşu Kerkük'te düzenlenen programla duyuruldu

KERKÜK (AA) - Irak'ta ilk defa bir kadının liderliğinde Türkmen siyasi parti kuruldu.

Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük kentinde düzenlenen programda, başkanlığını Jale Neftçi'nin yaptığı "Türkmen İrade Partisi"nin kuruluşu ilan edildi.

Tisin Kültür Merkezi'nde yapılan programda AA muhabirine konuşan Neftçi, Irak'taki Türkmenler nezdinde bir kadının başkanlığında ilk defa siyasi parti kurulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Erşet Salihi başkanlığındaki Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) siyasete atılan Neftçi, 2010-2014 yılları arasında Irak parlamentosunda Kerkük milletvekili olarak görev yaptığını hatırlattı.

Kurduğu partiyle Türkmen siyasetine yeni bir ivme kazandırmak istediğini belirten Neftçi, "Bu partinin kurulmasının amacı, kadınlara aktif siyaset imkanı sunmak ve sahada yeni ve genç yüzleri görmektir." dedi.

Neftçi, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan baştaITC olmak üzere diğer Türkmen partilerle ortak hareket edeceklerini, Nisan 2018'de yapılacak seçimlere de birlikte girmeyi hedeflediklerini aktardı.

Musul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nden mezun olan 62 yaşındaki Neftçi, siyasete 2003 yılında ITC'de başlamıştı.

(AA)

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