BAĞDAT (AA) - ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacağını duyuran Irak, İran ile ilişkilerinin derinliğine vurgu yaptı.

Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda İran ve Irak'ın derin ilişkilerine, bu iki ülkeyi birbirine bağlayan büyük çıkarlara ve bu çıkarları korumanın önemine vurgu yapıldı." ifadesine yer verildi.

"Irak'ın, insanların aç bırakılması politikasını kınayan resmi tutumuna gölge düşürecek açıklamaların ve hatalı yorumların reddedildiği" ifade edilen açıklamada, İran ile iyi ilişkilerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Irak-Türkiye arasındaki sınır kontrolü konusuna da değinilen açıklamada, sınırdan herhangi bir grubun sızmasının önlenmesi ve sınır operasyonlarının yönetilmesi yoluyla bu kontrolün sağlanması meselesinin konuşulduğu aktarıldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade etmiş ancak halkların zarar görmesi sebebiyle ekonomik yaptırımları desteklemediklerini belirtmişti. Bu kapsamda dün de Irak'taki İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurma kararı alınmıştı.

İbadi'nin bu kararına İran'a yakın Şii gruplardan da sert tepki gelmişti.

