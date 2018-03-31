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Irak'tan İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Irak, İsrail güçlerinin Gazze'deki barışçıl gösterilere müdahalesinde gerçek mermi kullanmasını kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak, İsrail güçlerinin Gazze'de "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle düzenlenen dünkü barışçıl gösterilere müdahalesinde gerçek mermi kullanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde gerçek mermi kullanmasını kınayarak bunun uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Ülkesinin Filistin halkının yanında olduğunu kaydeden Mahcub, Irak olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması dahil Filistin davasına verdikleri destek konusundaki tutumlarının sabit olduğunu ifade etti.

Gazze sınırında dün "Filistin Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze ırak

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