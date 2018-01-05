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Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 20:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde icra edilen bir operasyon sırasında kendi tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir asker şehit oldu.

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

TSK'dan yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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ırak TSK şehit

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ne şehidi layn.şehit Allah için ölene denir.bunlar para için ölüyolar ve ölülerdir.yalan söylemek günah bilmiyon mu?
ne olmuş oğlum para almışsa senin ananda babandan seni doğurmadan 9 ay önce para almıştı. anladın sen onu
bizde inandik
hep kazara haberleri
Şehit kendi kurşunuyla son yolculuğuna uğurluyorlar kimse hiç bir şey açıklayamaz.
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