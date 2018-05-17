AB ülkelerinin ABD'ye rağmen İran ile ticari ilişkilerini sürdürmesinin zor olduğunu belirten Aslan, "Avrupa ülkelerinin İran ile ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar avro ancak Avrupa'nın ABD ile ticaret hacmine bakıldığında bu rakam 400 milyar avro civarındadır. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin ABD'yi karşısına alması mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Aslan, İran'ın yaptırımlarla ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirterek, "Şu anda 400-450 milyar dolar olan İran'ın milli geliri, yaptırımlara maruz kalmasaydı 2017'de 700 milyar dolar olması beklenirdi." ifadesini kullandı.

İran Araştırmalar Merkezi (İRAM) Konferans Salonu'nda "Trump'ın Nükleer Anlaşma Kararı ve Olası İç ve Dış Yansımaları" başlıklı bir panel düzenlendi.

İRAM Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan, "Avrupa ülkeleri, ABD'yi karşısına almamak için küçük ve orta ölçekli şirketleri İran ile ticaret için teşvik edecektir." dedi.

Aslan, orta ve küçük ölçekli şirketlerin yaptırımlara karşı daha güvenli olduğunu belirterek, "Avrupa ülkeleri, ABD'yi karşısına almamak için küçük ve orta ölçekli şirketleri İran ile ticaret için teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur ise Avrupa ülkelerinin ABD'ye karşı uzun yıllardır siyasi irade ortaya koyamadığını ifade ederek, "Önce ABD'nin anlaşmadan ayrılma kararının kabul edilemez olduğunu söyleyecekler ancak daha sonra yavaş yavaş ABD'nin şartlarını kabul edecekler." dedi.

İran'ın elinde ABD'ye karşılık vermek için kısıtlı imkanlar olduğunu belirten Uygur, "İran anlaşmayı korumaya çalışacak çünkü çekildiği takdirde her şeyini kaybedecek. Buna karşılık ABD'nin İran Merkez Bankası Başkanını yaptırım listesine ekleyerek İran'ı tahrik eden adımlar attığını görüyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

- "ABD ve İran arasında sıcak çatışma yaşanabilir"

Uygur, İran'ın Avrupa ile olan müzakereleri sürdüreceğini belirterek, "Trump'ın şartlarının asgari düzeyinin ne olduğunu belirlemeye çalışacaktır. Ortak bir nokta bulunamazsa ekonomik alanda İran'ın verecek cevabı yok ancak bölgesel politikalarıyla ABD'yi zorlayacak adımlar atabilir. Bu adımlar Afganistan, Irak ve Lübnan gibi etkili olduğu ülkelerde hükümetin kurulmasını engelleyerek istikrarsızlığı artırmak yoluyla ABD'ye baskı yapabilir. İran çıkış noktası olmadığını görürse ABD'nin bölgedeki varlığını hedef alabilir. Afganistan'dan Lübnan'a kadar bölgede ABD ve İran arasında sıcak çatışma yaşanabilir."