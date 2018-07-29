"İran 40 yıldır 400-500 kişi tarafından yönetiliyor"

İSTANBUL (AA) - İranlı ekonomi uzmanı Hüseyin Ragfer, ülkesinin 40 yıldır 400-500 kişilik bir grup tarafından yönetildiğini, ancak bu kişilerin ülkedeki kötü gidişattan dolayı hiçbir zaman suçlanmadığını söyledi.

Ragfer, "İran'ı 40 yıldır rejim tarafından tasdik edilen 400-500 kişilik bir grup yönetiyor. Yaşanan tüm sorunlara rağmen bu kişilerin liyakati sorgulanamaz ve halkın da çok iyi tanıdığı bu kimselerden hiçbiri görevinden azledilmez." dedi.

Yolsuzlukları ifşa olan bazı yöneticilerin görevden alındıktan bir süre sonra daha iyi makamlara getirildiğine dikkati çeken Ragfer, bu durumun halkın rejime güvenini azalttığını ifade etti.

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- Doların yükselişi "ekonomik darbe"

Ragfer, İran ulusal parasının dolar karşısında birkaç günde yaklaşık 3 kat değer kaybetmesinin ardında ABD ve İsrail'in olduğunu öne sürerek, "Doların daha önce görülmemiş bir şekilde birkaç gün içinde 3 bin 500 tümenden 9 bin tümen seviyelerine çıkması ekonomik bir darbedir. Pahalılıktan halkın ekmek için dahi ayaklanması mümkün hale getirilmek istenmektedir. Bu, ABD ve İsrail'in bir projesidir." diye konuştu.