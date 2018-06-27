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"İran, ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacağını söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin, müttefiklerine İran'dan petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmaları çağrısına, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır." şeklinde cevap verdi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Kasımi, "İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD'nin yaptırımlarına karşı koyacaktır." dedi.

ABD'nin dünyada yalnızlaşmaya doğru gittiğini savunan Kasımi, "ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın uluslararası siyaset alanında eski dünya olmadığını unutmuş olmalı." ifadelerini kullandı.

Dünya ülkelerinin çıkarları doğrultusunda tercih yapacaklarını dile getiren Kasımi, bir ülkenin diğer ülkeler üzerine kendi siyasetini dayatmasının orta çağ dünyasında kaldığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmaları talep edilmişti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi İran'dan ABD'ye cevap

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