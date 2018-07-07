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"İran, AB'nin petrol önerisinden memnun değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

"İran, AB'nin petrol önerisinden memnun değil"

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin petrol önerisinin memnun edici olmadığını söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Zengene, AB ülkelerinin İran petrolü ile ilgili önerilerinden memnun olmadıklarını dile getirdi.

Önerinin içeriği hakkında bilgi vermeyen Zengene, ABD'nin baskılarına rağmen petrol pazarındaki paylarını kaybetmemeye özen gösterdiklerini ve petrol üretiminde bir değişikliğe gitmediklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkeleri ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle dün Viyana'da bir araya gelmişti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarını açıklamasıyla, piyasada oluşacak boşluğu Suudi Arabistan petrol üretimini arttırarak dolduracağını duyurmuştu.

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AB İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene Öneri

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