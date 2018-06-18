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İran adına casusluk yapmakla suçlanan İsrailli eski bakan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

İran adına casusluk yapmakla suçlanan İsrailli eski bakan gözaltına alındı

KUDÜS (AA) - İsrailli eski bakan ve milletvekili Gonen Segev'in "İran adına casusluk yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet'in açıklamasına göre, 1992-1995 yıllarında Enerji Bakanı olarak da görev yapan eski milletvekili Gonen Segev, "İran adına casusluk yapmak ve savaş zamanında düşmana yardım etmek" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, Segev'in ilk olarak İran'ın Nijerya'daki büyükelçiliğinde bazı İranlı yetkililerle bir araya geldiği, daha sonra iki defa İran'ı ziyaret ederek bazı kişilerle görüştüğü iddia edildi.

Nijerya'da yaşayan Segev'in mayıs ayında Ekvator Ginesi'ne yaptığı ziyaret sırasında yerel polis tarafından gözaltına alındığı ve ülkesine iade edilen Segev'in cuma günü İsrail'e getirildiği belirtildi.

Daha önce de Hollanda'dan İsrail'e 30 bin uyuşturucu hap sokmaya çalışmak suçlamasıyla hakkında dava açılan Segev, 2005 yılında mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Segev, 2 yıl hapiste kaldıktan sonra 2007'de serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonen Segev İRAN israil

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