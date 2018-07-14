İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden FATF'a veto

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, FATF yasası olarak bilinen kara para aklama ve terörün finansmanı yasasını Anayasa'ya aykırı bularak, onaylamayacağını duyurdu.
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, basına yaptığı açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) katılmak için mecliste hazırlanan yasa tasarısının incelendiğini ve tasarının Anayasa'ya aykırı olarak değerlendirildiğini belirtti.
Kedhudayi, "Konsey, kara para aklamayı önlemeye ilişkin yasa tasarısını Anayasa'ya aykırı buldu." dedi.
Meclis tarafından nihai oylaması yapılacak tasarının mahiyetinin yargının konusu olduğunu belirten Kedhudayi, tasarının meclis yerine Yargı Erki'nin onayından geçmesi gerektiğini ifade etti.
- Hamaney karşı çıkmıştı
ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğini gündeme taşımıştı.
Bu karar muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olmuştu. Meclisin gündemine alınan tasarının onay süreci tepkiler üzerine 10 Haziran'da mecliste yapılan oylama sonucunda iki ay ertelenmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 20 Haziran'da milletvekillerine hitaben yaptığı bir konuşmasında, ülkesinin FATF'a katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunmuştu.
FATF'ı büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalardan biri olarak niteleyen Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." demişti.
- İran'a karşı tedbirler ekime kadar askıya alınmıştı
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan FATF tarafından haziran sonunda yapılan yazılı açıklamada, İran’ın mali reformları konusundaki eylem planını tamamlamadığı fakat bu konuda ortaya koyduğu siyasi kararlılığı nedeniyle bu ülkeye karşı alınacak tedbirlerin ekim ayına kadar askıya alındığını duyurmuştu.
Açıklamada, İran'ın FATF tavsiyelerinin tamamına uyum sağlayacak eylem planında gerekli reformları hızlı bir şekilde tamamlamak için çaba göstermesi gerektiği ifade edilmişti.
Kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesi amacıyla G-7 ülkeleri tarafından OECD bünyesinde kurulan FATF, 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.
- Anayasayı Koruyucular Konseyi
İran'daki en etkili yönetim organı sayılan ve Anayasa'nın uygulanmasını denetleyen konseyin üyeleri ülke lideri Hamaney tarafından atanan altı din adamı ile Yargı Erki'nin aday gösterdiği ve parlamentonun onayladığı altı hukukçudan oluşuyor.
Meclis'ten geçen her yasanın yürürlüğe girmesi için konseyden onay alması zorunlu. Konsey meclis tarafından sunulan yasaların anayasaya uygunluğunu değerlendiriyor.
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