İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden FATF'a veto

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımların bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması ve buna bağlı olarak yabancı yatırımların sekteye uğraması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF üyeliğini gündeme taşımıştı.

Meclis tarafından nihai oylaması yapılacak tasarının mahiyetinin yargının konusu olduğunu belirten Kedhudayi, tasarının meclis yerine Yargı Erki'nin onayından geçmesi gerektiğini ifade etti.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, basına yaptığı açıklamada, Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) katılmak için mecliste hazırlanan yasa tasarısının incelendiğini ve tasarının Anayasa'ya aykırı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu karar muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklindeki tepkilere neden olmuştu. Meclisin gündemine alınan tasarının onay süreci tepkiler üzerine 10 Haziran'da mecliste yapılan oylama sonucunda iki ay ertelenmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de 20 Haziran'da milletvekillerine hitaben yaptığı bir konuşmasında, ülkesinin FATF'a katılımına karşı çıkarak, meclise terörle mücadele ve kara para aklanmasının önlenmesi yönünde kendi yasalarını çıkarma çağrısında bulunmuştu.

FATF'ı büyük güçlerin kendi çıkarları için hazırladıkları anlaşmalardan biri olarak niteleyen Hamaney, "Sadece bazı olumlu yönleri göz önünde tutularak sonunun nereye varacağı ve sorunlu olduğunu bildiğimiz anlaşma ya da konvansiyonlar meclisten geçmemelidir." demişti.

- İran'a karşı tedbirler ekime kadar askıya alınmıştı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan FATF tarafından haziran sonunda yapılan yazılı açıklamada, İran’ın mali reformları konusundaki eylem planını tamamlamadığı fakat bu konuda ortaya koyduğu siyasi kararlılığı nedeniyle bu ülkeye karşı alınacak tedbirlerin ekim ayına kadar askıya alındığını duyurmuştu.