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İran basınında Türkiye ve İran'ın iş birliği vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

İran medyasında, ABD'nin yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın iş birliğine vurgu yapan haberler geniş yer buldu

İran basını, Türkiye ve İran'ın ABD yaptırımlarına karşı sergilediği iş birliği çabalarına vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayırdı.

İran'da yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD yaptırımları karşısında ortaya koyduğu tepki ile Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini içeren haberleri ilk sayfalarına taşıdı.

Reformist çizgide yayın yapan "İran" isimli gazete, Erdoğan'ın ABD'ye gösterdiği tepkiyi okurlarına "Darbe ile ambargonun farkı yok" başlığıyla aktardı.

Gazete, Erdoğan'ın halka yaptığı; 'dolarlarınızı Türk lirası ile değiştirin' çağrısına da atıf yaparak, bu şekilde dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın önüne geçilmek istendiğini yazdı.

Bir diğer reformist gazete "Aftab-ı Yezd" ise Türkiye, İran ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, söz konusu haberi "ABD yaptırımları karşısında üç ülkenin birliği" başlığıyla okuyucularıyla buluşturdu.

Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "Merdomsalari" gazetesi de ABD yaptırımları karşısında Türkiye ve İran'ın mevcut iş birliğine dikkati çekerek, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğin, Amerikalı rahip Andrew Brunson'un tutuklanması ile başladığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu nedenle Türkiye'den intikam almak istediğini ön plana çıkardı.

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İran gazeteleri

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